Şile\'de Deniz Kazası: Üç Kişi Kayboldu

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Suda boğulan Ahmet Can Yavuz (24) ve İsa Bodur'un (42) cansız bedenlerine 5 Temmuz günü ulaşılırken, kayıp olarak aranan Umut Gümüş'ün (25) cesedi ise bugün öğle saatlerinde denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şile Kaymakamlığı, 5 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (42) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü. Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş (25) için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur'un cansız bedeni 5 Temmuz saat 21.15 sıralarında ekipler tarafından bulundu.

DENİZDE KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Suda kaybolan Umut Gümüş'ün cesedi bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından denizde bulundu. Gümüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.