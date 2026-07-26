Şile\'de Denizde Kayıp 1 Kişi Aranıyor

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı. Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jet destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 1 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.