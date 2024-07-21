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Şile'de denize giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

Doğancılı Plajı'nda denize giren İlhan Öztürk (27) ile kardeşi Olgun Öztürk (26) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ve cankurtaran ekipleri yönlendirildi.

Ekipler İlhan Öztürk'ü denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ekipler bir süre sonra da kaybolan Olgun Öztürk'ün cesedini sudan çıkardı.