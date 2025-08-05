Şile'de Suç Örgütüne Baskın: 13 Tutuklama

Şile'de suç örgütü üyeleri yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden, 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheli ilse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şile'de İdris Keskin liderliğindeki suç örgütü üyeleri, gayrimenkulleri uygun bedellerle almaya çalıştıkları ve bu kapsamda 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'iş yeri kurşunlama', 'tefecilik', 'rüşvet' 13 eyleme karıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, biri Kartal Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru, biri de cezaevinde tutuklu bulunan toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 1 Ağustos'ta yapılan eş zamanlı operasyon 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

'BENİM HİÇBİR SUÇLA BAĞIM YOKTUR'

Şüphelilerden İdris Keskin hakimlik ifadesinde, "Atılı suçlamaları Kabul etmiyorum. Adem benim ortağımdır ve benim malımı alıp kaçmıştır. Ben kendisinden alacaklıyım. Ben daha önce tutuklandım fakat suçsuz olduğum anlaşıldığından ben tahliye oldum. Açmış olduğum 3, 4 dava daha vardır. Fakat kendisi yurt dışında olduğu için ulaşmam mümkün olmamıştır. Benim sorunlu bir oğlum vardır ve onun bulaştığı her işte benim adım geçmiştir. Ben bu durumun önüne hiçbir zaman geçemedim. Benim hiçbir suçla bağım yoktur. Kesinlikle örgüt başı değilim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum' dedi.

13 TUTUKLAMA

Hakimlik, 17 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Firari durumda olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.