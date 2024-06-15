Şili'de Fırtına Sonrası Afet Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Şili'de Fırtına Sonrası Afet Bölgesi İlan Edildi

Şili'de meydana gelen fırtına sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 4.300 kişi yerinden oldu. Ülkenin bir bölümü, başkent Santiago da dahil olmak üzere afet bölgesi ilan edildi. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2300 ev hasar gördü ve Curanilahue kasabası sular altında kaldı.

15.06.2024 12:41
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ARAUCO, 15 Haziran (Xinhua) -- Şili'de bir kişinin ölümüne ve yaklaşık 4.300 kişinin yerinden olmasına neden olan fırtınanın ardından Perşembe günü başkent Santiago da dahil olmak üzere ülkenin bir bölümü afet bölgesi ilan edildi.

Afet bölgesi ilan edilen alan, Santiago'nun kuzeyindeki Coquimbo'dan ülkenin güney-orta kesimindeki Nuble'ye kadar uzanıyor.

Öte yandan yaklaşık 2300 ev, yoğun yağış ve sel suları nedeniyle hasar gördü. Başkent Santiago'nun 600 kilometre güneyindeki Biobio bölgesinde bulunan Curanilahue kasabası ise çevresindeki nehirlerin taşması sonucu neredeyse tamamen sular altında kaldı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Şili'de Fırtına Sonrası Afet Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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