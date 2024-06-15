Şili'de Fırtına Sonrası Afet Bölgesi İlan Edildi

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ARAUCO, 15 Haziran (Xinhua) -- Şili'de bir kişinin ölümüne ve yaklaşık 4.300 kişinin yerinden olmasına neden olan fırtınanın ardından Perşembe günü başkent Santiago da dahil olmak üzere ülkenin bir bölümü afet bölgesi ilan edildi.

Afet bölgesi ilan edilen alan, Santiago'nun kuzeyindeki Coquimbo'dan ülkenin güney-orta kesimindeki Nuble'ye kadar uzanıyor.

Öte yandan yaklaşık 2300 ev, yoğun yağış ve sel suları nedeniyle hasar gördü. Başkent Santiago'nun 600 kilometre güneyindeki Biobio bölgesinde bulunan Curanilahue kasabası ise çevresindeki nehirlerin taşması sonucu neredeyse tamamen sular altında kaldı.