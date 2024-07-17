Şili'de Partide Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Şili'de Partide Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen bir partide gençlere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırıya karışan kişilerin gözaltına alındığını ve operasyonların devam ettiğini belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olaydan organize suç örgütlerini sorumlu tutarak, saldırıların cezasız kalmayacağını vurguladı. Başkent Santiago'da son günlerde organize suç örgütlerinin saldırılarında toplamda 10 kişi hayatını kaybetti.

17.07.2024 20:43
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Güney Amerika ülkesi Şili'de partide eğlenen gençlerin üzerine ateş açılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'ya bağlı Metropolitan bölgesindeki boş alanda düzenlenen partide eğlenen gençlere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yerel yetkililer, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 6 kişinin gözaltına alındığını, operasyonların "kararlılıkla" sürdürüldüğünü belirtti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olaydan organize suç örgütlerini sorumlu tutarak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu saldırılar cezasız kalmayacak." dedi.

Santiago Valilik Hizmetleri Kaymakamı Yarbay Gabriel Villanueva Gonzalez de partiye katılanların çoğunun yabancı olduğunu ve olayın titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Başkent Santiago'da hafta sonundan bu yana organize suç örgütlerinin saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Santiago, Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de Partide Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şili'de Partide Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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