Şili'de Partide Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 7 Yaralı

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Güney Amerika ülkesi Şili'de partide eğlenen gençlerin üzerine ateş açılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'ya bağlı Metropolitan bölgesindeki boş alanda düzenlenen partide eğlenen gençlere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yerel yetkililer, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 6 kişinin gözaltına alındığını, operasyonların "kararlılıkla" sürdürüldüğünü belirtti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olaydan organize suç örgütlerini sorumlu tutarak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu saldırılar cezasız kalmayacak." dedi.

Santiago Valilik Hizmetleri Kaymakamı Yarbay Gabriel Villanueva Gonzalez de partiye katılanların çoğunun yabancı olduğunu ve olayın titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Başkent Santiago'da hafta sonundan bu yana organize suç örgütlerinin saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi.