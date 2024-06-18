Şili\'deki fırtına 8.900\'den fazla eve zarar verdi

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SANTIAGO, 18 Haziran (Xinhua) -- Şili'nin güneyini etkilemeye devam eden fırtına, 8.900'den fazla eve zarar vererek bugüne kadar bir kişinin ölümüne ve 11.126 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi Müdür Yardımcısı Alicia Cebrian'ın Pazartesi günü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre Biobio bölgesinin güney kesimini vuran fırtınanın kuzeye doğru ilerleyerek başkent Santiago da dahil olmak üzere diğer bölgeleri etkilemesi bekleniyor.

Şiddetli sağanak yağışların toprağı yumuşattığı bölgelerde olası çamur kaymalarına karşı uyarıda bulunan Cebrian, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nin Biobio'nun Arauco kasabasındaki dört bölgenin sakinlerine, Pichilo Nehri'nin taşması nedeniyle tahliye çağrısında bulunduğunu belirtti.

Şili'yi geçen hafta etkisi altına alan yağışlar Coquimbo'dan Los Rios'a kadar 9 bölgeyi etkilemiş, ardından sona ermişti. Salı günü de aynı bölgelerde hafif sağanak yağış bekleniyor.