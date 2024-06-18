Şili'deki fırtına 8.900'den fazla eve zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şili'deki fırtına 8.900'den fazla eve zarar verdi

Şili\'deki fırtına 8.900\'den fazla eve zarar verdi

Şili'nin güneyini etkileyen fırtına, 8.900'den fazla eve zarar vererek bir kişinin ölümüne ve 11.126 kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Fırtınanın kuzeye doğru ilerleyerek başkent Santiago da dahil olmak üzere diğer bölgeleri etkilemesi bekleniyor. Şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle çamur kaymalarına karşı uyarıda bulunuldu.

18.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANTIAGO, 18 Haziran (Xinhua) -- Şili'nin güneyini etkilemeye devam eden fırtına, 8.900'den fazla eve zarar vererek bugüne kadar bir kişinin ölümüne ve 11.126 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi Müdür Yardımcısı Alicia Cebrian'ın Pazartesi günü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre Biobio bölgesinin güney kesimini vuran fırtınanın kuzeye doğru ilerleyerek başkent Santiago da dahil olmak üzere diğer bölgeleri etkilemesi bekleniyor.

Şiddetli sağanak yağışların toprağı yumuşattığı bölgelerde olası çamur kaymalarına karşı uyarıda bulunan Cebrian, Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nin Biobio'nun Arauco kasabasındaki dört bölgenin sakinlerine, Pichilo Nehri'nin taşması nedeniyle tahliye çağrısında bulunduğunu belirtti.

Şili'yi geçen hafta etkisi altına alan yağışlar Coquimbo'dan Los Rios'a kadar 9 bölgeyi etkilemiş, ardından sona ermişti. Salı günü de aynı bölgelerde hafif sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Santiago, Fırtına, evsiz, Şili, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'deki fırtına 8.900'den fazla eve zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 10:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Şili'deki fırtına 8.900'den fazla eve zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement