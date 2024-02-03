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Şili'deki orman yangınlarında 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Şili'deki orman yangınlarında 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi

Şili\'deki orman yangınlarında 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi

Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Yangınlar Vina del Mar ve Valparaiso kentlerinde yoğunlaşırken, yangınlarla mücadele için itfaiye ekipleri görevlendirildi. Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

03.02.2024 22:43
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- Şili'deki orman yangınlarında 10 kişi öldü, OHAL ilan edildi

SANTİAGO - Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken, Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu. Ulusal Ormancılık Kurumu ise sadece Valparaiso'da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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