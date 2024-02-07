Şili\'deki orman yangınlarında ölü sayısı 131\'e yükseldi

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SANTİAGO, 7 Şubat (Xinhua) -- Şili'nin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Şili Adli Tıp Kurumu tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, ölenlerden 35'inin kimliğinin tespit edildiği, tıbbi ve teknik ekiplerin 82 otopsi gerçekleştirdiği ve 8 cenazenin ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Kurum, "Bu trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Yangından etkilenenlere hızla yardım edebilmek için mümkün olduğunca çabuk hareket etmeye devam etme kararlılığımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Cuma günü henüz araştırılmakta olan nedenlerle farklı bölgelerde başlayan orman yangınları, Valparaiso bölgesinin çeşitli noktalarında 9.700 hektardan büyük bir alanı küle çevirdi.

Şili bu yaz sıcak hava dalgasıyla kavrulurken, olayda 3.100 ila 6.100 ev hasar gördü.

Acil durum müdahalesi kapsamında ilave kaynakların sevk edilmesi ve askeri müdahale için olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede sokağa çıkma yasağı ile birlikte sağlık alarmı da verildi.