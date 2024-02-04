Şili Devlet Başkanı: Valparaiso\'daki Yangınlarda En Az 46 Kişi Öldü

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SANTIAGO, 4 Şubat (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinde çıkan yangınlarda en az 46 kişinin öldüğünü açıkladı.

Boric, Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Şu ana kadar 40 kişi yangınlarda, altı kişi de yanıklar nedeniyle hastanelerde hayatını kaybetti" derken sayının artabileceğini ifade etti.

Şili hükümeti yangınlarla mücadele için Valparaiso'nun Quilpue, Villa Alemana, Vina del Mar ve Limache bölgelerinde Cumartesi günü yerel saat ile 21.00'dan Pazar günü 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yerel yetkililer başkentin yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısındaki Quilpue ve Villa Alemana'da 1.200'den fazla evin hasar gördüğünü, Valparaiso bölgesinde ise en az 9.000 hektarlık alanın yangın nedeniyle kül olduğunu teyit etti.

Boric, ekstra kaynakların konuşlandırılması ve ordunun müdahalesine izin verilmesi amacıyla Cuma gecesi olağanüstü hal ilan etmişti.

Valparaiso bölgesindeki felaket, Şili'de son yıllarda meydana gelen en ölümcül yangın.