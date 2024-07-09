Şili, Kolombiya Cumhurbaşkanı'na protesto notası verdi

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Şili, gözaltında bulunan ülkenin Recoleta bölgesinin belediye başkanı hakkında serbest bırakılması çağrısında bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya tepki olarak protesto notası verdi.

Şili Devlet Başkanlığı Sözcüsü Camila Vallejo, açıklamasında, Petro'nun, Recoleta bölgesinin belediye başkanı Daniel Jadue'nin serbest bırakılması çağrısını "kabul edilemez" bulduklarını belirtti.

Kolombiya'ya protesto notası verdiklerini kaydeden Vallejo, Şili'de kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaparak, "Yürütme, devam eden bir dava hakkında hiçbir şekilde görüş belirtemez ve yargı kararlarına müdahale edemez. Kararları Şili yargısı verir, diğer ülkelerin yetkilileri değil." ifadesini kullandı.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren de sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, Petro'nun sözlerine tepki göstererek, "Ülkemizin demokratik rotasını ve hukukun üstünlüğünü görmezden geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Petro, Jadue'nin, diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma hukuk tarafından hapsedildiği iddiasında bulunmuş ve Jadue'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Şili'de mimarlık ve sosyoloji mezunu olan Arap asıllı Jadue, ülkede komünizmin başlıca liderlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Recoleta bölgesinin belediye başkanı Jadue, "dolandırıcılık, rüşvet ve vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.