Silifke Belediye Başkanı Muhtarlarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Turgut, ilçede yapılacak hizmet ve projeleri ortak akılla gerçekleştirmek için muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Silifke Belediyesi'nin mahallelerde yürüttüğü çalışmalar ve yatırım programlarının ele alındığı kahvaltı programında yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.?

Muhtarlarla iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Turgut, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız, mahallelerimizin seçilmiş temsilcileri olup, mahallelerimizde yapılacak hizmetlerde onlarla istişare kurmaya, plan ve program yapmaya önem veriyoruz. Siyaset elbette seçim dönemlerinde yapılır. Ancak konu memleket olduğunda, konu Silifke olduğunda gerisi bizim için teferruattır. Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle hareket ederek daha güzel bir Silifke için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın lehine kalıcı çözümler hepimizin aslı görevidir. Biz, iyi niyetle ve üstün gayretle çalışıyor ve fırsat buldukça da mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde muhtarlarımıza uğrayıp bir çayını içiyor ve mahallelerdeki sorunları dinleyerek, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmak, taleplerini yerine getirebilmek için gerek başkan yardımcılarımız gerekse garaj amirimiz 7/24 görevinin başındadır. Bizim tek derdimiz var; o da Silifke'yi ve mahallelerini daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmektir. Katılım sağlayan muhtarlarıma ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da "Kıymetli başkanım öncelikle bizleri böyle bir kahvaltı programında ağırladığınız için teşekkür ederiz. Her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor, biz muhtarların talep ve sıkıntılarını yerinde dinliyorsunuz. Bugün hep bir arada olmamız ayrıca anlamlı oldu. Emeğiniz ve katkınız için teşekkür ediyor, hizmetlerinizde başarılar diliyoruz" diye konuştu.