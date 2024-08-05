Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Turgut, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

05.08.2024 12:09  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Turgut, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip, onların sıkıntılarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz dedi.

Başkan Turgut, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Turgut, mahalle ziyaretlerinde şöyle konuştu:

"Halkımız büyük bir teveccüh göstererek bize bu görevi layık gördü. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir özen ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, onlarla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür. Yerinde ve zamanında değerlendiriyoruz. Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz."

Turgut'a mahalle ziyaretlerinde CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz ve Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen eşlik etti.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Silifke, Çatak, Kavak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement