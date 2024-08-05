Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Turgut, "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelip, onların sıkıntılarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz dedi.

Başkan Turgut, Kavak, Kıca, Çatak ve Ayaştürkmenli mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Turgut, mahalle ziyaretlerinde şöyle konuştu:

"Halkımız büyük bir teveccüh göstererek bize bu görevi layık gördü. Biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için büyük bir özen ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız, onlarla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, yerinde inceliyor ve bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük ödüldür. Yerinde ve zamanında değerlendiriyoruz. Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz."

Turgut'a mahalle ziyaretlerinde CHP İlçe Başkanı Zarif Korkmaz ve Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen eşlik etti.