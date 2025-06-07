Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut\'tan Kurban Bayramı Kutlaması

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut paylaştığı videoyla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, bayramların sevgi, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Turgut, hazırladığı videoda, "Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan! Onur olsun bizden kalan, Biz babadan böyle gördük" ifadelerini kullandı.