Silifke Belediye Başkanı Turgut Esentepe Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut Esentepe Esnafını Ziyaret Etti

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yeni yıl dileklerini iletmek ve esnafla bir araya gelmek amacıyla Esentepe esnafını ziyaret etti. Turgut, sosyal ve kültürel belediyecilik hedefleriyle ilçenin daha yaşanabilir hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

03.01.2025 09:50  Güncelleme: 10:14
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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan ile birlikte Esentepe esnafını ziyaret ederek, yeni yıl dileklerini paylaştı. Başkan Turgut, "Bu zor günlerde birbirimize moral vermeli, yeni yıla umutla bakmalıyız" dedi.

Başkan Turgut, Esentepe esnafı ile bir araya geldi. Başkan Turgut'a, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan da eşlik etti.

Ziyaretinde esnafa yeni yıl hediyesi takdim eden Başkan Turgut, şöyle konuştu:

"Hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla, kentimizi hak ettiği konuma kavuşturmak istiyoruz. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızın, esnaf ve her kesimden vatandaşımızın görüş, öneri ve taleplerini dinliyor, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Yapılan her hizmet vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için olmalı. Halkımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Esnaf ve vatandaşlarımızın memnuniyeti her şeyden önce gelir."

2025 yılının ülkeye ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini, dünyanın ve ilçenin ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını dileyen CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan da "Yeni yılla birlikte gelecek günlerin karanlıktan aydınlığa özgürlükçü, eşitliğe dayalı, kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yol olması hepimizin temennisidir. Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur, başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunuyor, esnaflarımıza hayırlı işler ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanı Turgut Esentepe Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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