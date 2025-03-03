Silifke Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Silifke Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Silifke Belediye Meclisi, mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirerek 7 gündem maddesini karara bağladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, alınan kararların kente hayırlı olmasını diledi.

03.03.2025 15:55  Güncelleme: 17:23
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(MERSİN) - Silifke Belediye Meclisi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Turgut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Silifke Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Turgut başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri okunarak karara bağlandı.

Silifke Belediye Meclisi, mart ayı meclis toplantısında 7 gündem maddesini görüşerek, karara bağladı. Meclis, mart ayı toplantısında bir önceki toplantıya ait 3-7 Şubat tarihli tutanağın okunup oylanması, İmar Komisyonu'ndan gelen evrakın görüşülmesi, Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen evrakın görüşülmesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen evrakın görüşülmesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gelen evrakların görüşülmesi, 2024 Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabın Görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümünden oluşan 7 maddelik gündemi karara bağladı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, meclis toplantısı sonrasında alınan kararların kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak oturumu sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Turgut, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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