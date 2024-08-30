Silifke Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yüzme yarışı düzenledi

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yüzme yarışı düzenlendi.

Spor müsabakalarından konserlere kadar düzenlediği birçok etkinlik ile 30 Ağustos'u kutlayan Silifke Belediyesi'nin düzenlediği yüzme yarışında, her yaş kategorisinde yüzücüler zafere kulaç attı. Naim Süleymanoğlu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Başkan Mustafa Turgut, "Ağustos ayı Türk milleti için zaferler ayıdır. Altın sayfalarımız ağustos ayında yazılmıştır. Anafartalar Zaferi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı, bu toprakların bizlere ebedi vatan yapıldığı bayramlardır. Aziz kahramanlarımızı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüzme Yarışı'nda zaferi düşünerek kulaç atan her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.