Silifke Belediyesi Kendi Kent Mobilyalarını Üretiyor

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, kent mobilyalarını kendi olanaklarıyla üretmeye ve ilçenin ortak kullanım alanlarına yerleştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak her alanda kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olma yolunda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve bütçemizi daha etkin kullanıyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi'ne bağlı ahşap işleme atölyesinde üretilen ürünler,ilçenin kent mobilyası ihtiyacını karşılıyor. Bu atölyede üretilen banklar, salıncaklar ve çeşitli kent mobilyaları, sadece şehrin estetiğini değil, aynı zamanda halkın konforunu da artırıyor.

Taşucu sahilinde çevre düzenleme çalışmaları yapan Silifke Belediyesi, halkın ortak kullanım alanlarına yerleştirdiği ürünlerle hem kendi kazanıyor hem de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, gösterişten uzak ama estetik, kullanışlı, ahşap ürünleri kentin ihtiyaç duyulan her noktasına ulaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor. Kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet sağlama hedefiyle mobilya atölyemiz üretimlerini sürdürüyor. Kaliteli işçilik, kullanışlı ürünler ve düşük maliyetlerle belediyemize önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Silifke Belediyesi, bankların yanı sıra ahşap salıncaklar, çocuk oyun grupları, kuş yuvaları ve kent estetiğine uygun ne varsa kendi atölyesinde üretiyor. Ürettikçe de kazanıyor. Bu şekilde hem belediyemizin öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanıyor hem de ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyoruz. Silifke Belediyesi olarak her alanda kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olma yolunda hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve bütçemizi daha etkin kullanıyoruz. Amacımız, sadece bugün için değil, gelecekte de sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu doğrultuda, mobilya atölyemizi daha da geliştirmeyi ve üretim kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız yapılan hizmetlerin korunmasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."