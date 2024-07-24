Silifke Belediyesi Mini Yaz Konserleri Devam Ediyor

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından Göksu Parkı'nda düzenlenen Mini Yaz Konserleri'nde Abidin Kaya ve Orkestrası sahne aldı.

Silifke'de Mini Yaz Konseri kapsamında sahne alan Abidin Kaya ve Orkestrası, Göksu Nehri manzarası eşliğinde etkileyici sahne şovlarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaz mevsimi süresince müzik ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini ifade ederek, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ayrıca önem verdiklerini belirtti. Başkan Turgut, 1-6 Eylül 2024 tarihleri arasında Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ni gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Silifke Belediyesi olarak sanata, spora, sosyal ve kültürel etkinliklere her zaman önem veren bir belediye olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Festivalimiz öncesinde Mini Yaz Konserleri kapsamında düzenlediğimiz bu akşamki etkinlikte ise Abidin Kaya ve orkestrası sahne alarak, Silifkelilere güzel bir gece yaşattı. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.