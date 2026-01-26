Silifke Belediyesi'nden Asfalt İhalesi Açıklaması: "Firmanın 7 Aydır Ödeme Alamadığı Hakkında Yaptığı Propaganda Asılsızdır"

(MERSİN) - Silifke Belediyesi, "Hazır Teknik İnş. ve Tic. A.Ş. ile 20 Haziran 2025 tarihinde işe başlamak üzere ihale sonrası sıcak asfalt yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Hakediş dosyası incelenmiş olup firmaya fatura tarihinden 10 gün sonra, ödeme süresinden daha erken tarihte hakedişinin tamamı ödenmiştir. Belediyemizin firmaya herhangi borcu bulunmamaktadır. Firmanın 7 aydır ödeme alamadığı hakkında yaptığı propaganda asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Silifke Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sıcak asfalt yapım işiyle ilgili ilgili firmaya ödeme yapılmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hazır Teknik İnş. ve Tic. A.Ş. ile 20 Haziran 2025 tarihinde işe başlamak üzere ihale sonrası sıcak asfalt yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Firmaya asfalt yapım işine başlamadığı için 10 Eylül 2025, 26 Kasım 2025 tarihlerinde ihtarname çekilmiştir. Firmanın işi bitirmesi gereken süre olan 27 Aralık 2025 tarihinde işi bitiremeyeceği anlaşılmış olup, 3. ihtarname çekilerek bu tarihten itibaren geciktiği her gün için ihale sözleşme bedelinin onbindebeşi (0,0005) kadar ceza uygulaması başlamıştır.

Firmanın yaptığı işe binaen kestiği ilk fatura tarihi 16 Ocak 2026'dır. Sözleşmeye göre hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç 30 gün içerisinde onaylandıktan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanarak, 15 gün içinde ödenir. Hakediş dosyası incelenmiş olup firmaya fatura tarihinden 10 gün sonra, ödeme süresinden daha erken tarihte hakedişinin tamamı ödenmiştir. Belediyemizin firmaya herhangi borcu bulunmamaktadır. Firmanın 7 aydır ödeme alamadığı hakkında yaptığı propaganda asılsızdır."