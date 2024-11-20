Silifke Belediyesi'nden Market Denetimlerine Devam - Son Dakika
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Silifke Belediyesi'nden Market Denetimlerine Devam

Silifke Belediyesi\'nden Market Denetimlerine Devam

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla zincir marketlerde fiyat, gramaj ve etiket kontrolleri yapıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen işletmelere karşı yasal işlemler gerçekleştiriliyor.

20.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fiyat, gramaj ve etiket kontrollerini sağlayan ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapıyor.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, zincir marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat etiketleri gibi unsurlar incelendi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyen zincir marketler ile vatandaşlarımızın hakkını savunmak amacıyla yaptığımız mücadelemizi aksatmıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketleri belirli aralıklarla denetliyoruz çünkü Zabıta Müdürlüğümüzün görevlerinden biri halk sağlığını korumakla birlikte vatandaşımızın hakkını da korumaktır. Yapmış olduğumuz denetimlerde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde kasa ve reyon arasındaki farklar, etiket, ruhsat, hijyen, genel tertip ve düzen, işgal, iş yeri önü çevre kirliliği hususlarında denetimlerimizi yapıyoruz. Bu denetimlerimizi yapmaya ara vermeden devam edeceğiz çünkü vatandaşlarımızın hakkını korumak bizim en önemli görevimizdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi'nden Market Denetimlerine Devam - Son Dakika

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