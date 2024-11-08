Silifke Belediyesi Yeşil Alanları Güzelleştiriyor

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(MERSİN)- Silifke Belediyesi yeşil alanları, parkları, kavşakları ve refüjleri mevsime uyumlu çiçeklerle güzelleştirmeye devam ediyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki peyzaj çalışmalarını kendi seralarında ürettiği çiçekler ve bitkilerle yapıyor.

Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasında bulunan park, bahçe, refüj ve kavşaklarda yaptığı peyzaj çalışmalarıyla ilçeyi renkli ve modern bir çehreye kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında yeşil alanlarda belediyenin kendi seralarında ürettiği mevsimlik çiçeklerle motif ve desenler oluşturuluyor.

"Vatandaşlarımızdan dikim yapılan yeşil alanları korumaya özen göstermelerini istiyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Şehir merkezimiz başta olmak üzere birçok mahallemizde park ve yeşil alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Ekiplerimiz mevsime dayanıklı çiçekleri ve bu çiçeklerin etrafını boyalı taşlar ile ahşap çitlerle koruma altına alarak, güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Aynı zamanda parklarımızda yer alan çiçekliklerin, fidanların ve yeşil alanlarımızın temizlik, bakım, sulama ve gübreleme faaliyetlerini de düzenli bir şekilde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle refüj ve parklardaki dikim yapılan yeşil alanları korumaya özen göstermelerini istiyoruz" dedi.

Başkan Turgut, kent estetiğini sağlamak için yeşil alanlarda bakım, temizlik ve çiçeklerle güzelleştirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.