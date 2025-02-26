Silifke Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Silifke Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

Silifke Belediyesi, Atayurt Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürüttüğü stabilize yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçenin yol eksikliklerini gidermek için planlı hizmet sunduklarını belirtti.

26.02.2025 10:32  Güncelleme: 10:54
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi, ilçe merkezi ve farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sürdürdüğü yol bakım, yeni yol açma ve stabilize bakım çalışmalarına Atayurt Mahallesi'nde devam etti. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu an stabilizesi tamamlanan yollarımız asfaltlanmaya hazırlanıyor" dedi.

Silifke Belediyesi, Atayurt Mahallesi'nde stabilize yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla başlatılan yol bakım, yenileme, asfaltlama ve stabilize işlemlerinin yaz kış demeden devam ettiğini belirtti.

Turgut, sürdürülen faaliyetlere ilişkin şunları söyledi:

"Mahallelerimize zamanında ve eşit hizmet ulaştırıyoruz. Kent ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerimizi planlı ve eşit bir şekilde mahallelerimize ulaştırıyoruz. Asfalt ekibimiz, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda bakım çalışması yaparken, diğer taraftan da sıcak ve soğuk asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor. Bunun yanında asfaltlama öncesi yollarımızın stabilize bakımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla hem mahalle sakinleri rahatlıyor hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla asfalt yol yapımını gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Şu an stabilizesi tamamlanan yollarımız asfaltlanmaya hazırlanıyor. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. Ekiplerimiz geç saatlere kadar mesai yaparak, yollarımızın gerekli bakımını yapıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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