Silifke Belediyesine Operasyon

Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediyenin Saray Mahallesi'ndeki binasına gitti.
Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor.
Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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