Silifke'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(MERSİN)- Silifke'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uband Grubu konseriyle kutlandı.? Silifke Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Uband hayranları grubun sevilen şarkılarına eşlik etti. ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlenen konser öncesi fener alayına katılan Silifkeliler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser boyunca keyifli anlar yaşayan izleyiciler, Cumhuriyet Bayramı'nı Uband Grubunun şarkılarıyla kutladı.

"Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yurdun dört bir yanında hep bir ağızdan söylenen marşlar ve şarkılar ile meydanlarda kutlandığını ifade eden Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü Silifke'de törenler, yürüyüşler, konserler ile coşku içinde kutluyoruz. Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvesidir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyetimizin 101'inci yaşı sanatla, kültürle ve konserlerle kentimizin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.