Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçılar, av sırasında çok sayıda ölü göçmen denizanasıyla karşılaştı.
Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonlarını artıran "Rhopilema Nomadica" türü göçmen denizanaları, ilçedeki balıkçı esnafını olumsuz etkiledi.
Arkum Mahallesi kıyısından gece denize açılan balıkçılar, çipura, mercan ve halili avlamak için ağlarını suya bıraktı.
Esnafın sabah saatlerinde teknelerine çektiği ağlara çok sayıda ölü göçmen denizanası dolandı.
Silifke açığında 10 metrelik teknesiyle avlanan balıkçılardan Veli Akış, AA muhabirine, denizanaları nedeniyle yaklaşık 2 aydır zor günler geçirdiklerini söyledi.
Mesailerinin verimsiz geçtiğini belirten Akış, "Her seferinde ağlarımız denizanasıyla doluyor, günümüz boşa gidiyor. 1500 metrelik ağımız komple denizanasıyla doldu. Balık tutamıyoruz. Çok kötü durumdayız." dedi.
Güçlükle ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Akış, "İnşallah denizanaları 1-2 ay içerisinde gider biz de bu kötü durumdan kurtuluruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Balıkçılar Göçmen Denizanası İle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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