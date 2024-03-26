Silifke\'de Balıkçılar Göçmen Denizanası İle Mücadele Ediyor

Edirne'de 32 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından incelenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen 32 internet sitesine erişim engellendi. İncelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunan bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi içerikler paylaşan siteler tespit edildi ve erişimleri engellendi. Ayrıca, Keşan'da bir evden ziynet eşyaları ve para çalınması olayıyla ilgili polise başvuru yapıldı ve Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.