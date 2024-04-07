Silifke\'de çıkan yangında Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçları durdurarak yapılan aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.