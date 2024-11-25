Silifke'de Fırtına Sonrası Temizlik ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silifke'de Fırtına Sonrası Temizlik ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Silifke\'de Fırtına Sonrası Temizlik ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören yerlerde, belediye ekipleri temizleme ve onarım çalışmalarına hızla başladı. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, ihbarları değerlendirerek ekiplerin sahada aktif olduğunu belirtti.

25.11.2024 13:59  Güncelleme: 14:07
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan ve hızı 70 kilometreyi bulan fırtına dolayısıyla zarar gören yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Silifke'de başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına aldığı ilçede,?belediye ekipleri de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı?harekete geçti. Belediye ekipleri, hafta sonundan itibaren ilçe sakinlerinden gelen her türlü ihbarı değerlendirerek, anında müdahale etti.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, fırtına sırasında kopan elektrik telleri ve devrilen direklere, elektrik kurumu ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için faaliyetlerine başladı. Temizlik birimi ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde çatı uçması, bina camlarının kırılması sonucu temizlik çalışmaları yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçe merkezi ve mahallelerde kırılan ve devrilen ağaçların budama ve kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

"Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor"

Belediye Başkanı Mustafa Turgut,?ilçe genelinde sağanak yağış ve fırtına nedeni ile zarar gören vatandaşlara ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, Belediye ekiplerinin vatandaşlardan gelecek ihbarları değerlendirdiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Turgut, "Gerek Belediye'miz gerekse Büyükşehir Belediye'miz ile koordineli bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Ekiplerimizle kent merkezi ve kırsal olmak üzere sahadayız ve çalışmalarımız sürüyor. Hepimize çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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