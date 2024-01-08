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Silifke'de Kanlıca Mantarı Toplanıp Satılıyor - Son Dakika
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Silifke'de Kanlıca Mantarı Toplanıp Satılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Çadırlı ve Balandız mahallelerinde doğada yetişen kanlıca mantarı, vatandaşlar tarafından toplanıp kilogramı 130 liradan satılıyor. Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, mantarları toplayarak pazarlarda satışa sunuyor. Kanlıca mantarı ticareti, bölge halkının önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

Silifke\'de Kanlıca Mantarı Toplanıp Satılıyor
08.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların ormanlık alanda topladığı kanlıca mantarı kilogramı 130 liradan satılıyor.

İlçenin yüksek kesimindeki Çadırlı ve Balandız mahallelerinde doğada yetişen kanlıca mantarı, bölge halkının önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanların yolunu tutan vatandaşlar, ağaçların çevresinde topladıkları mantarları sandıklara yerleştiriyor.

İlçe merkezindeki pazarlarda satışa sunulan mantarlar, kilogramı 130 liradan alıcı buluyor.

Vatandaşlardan Fatma Yanıktaş, AA muhabirine, kanlıca mantarı ticaretiyle aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Ormanlık alanlarda grup halinde tarama yaptıklarını belirten Yanıktaş, "Kendiliğinden yetişen mantarları bulabilmek için saatlerce ağaçların çevresini araştırıyoruz. Günde ortalama 15 mantar topluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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