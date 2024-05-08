Silifke'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Silifke'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Silifke\'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme yapılırken çilek ve lokum ikramında bulunuldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme yapılırken, çilek ve lokum ikram edildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek hediye edildi. Kaymakam Aslaner, trafik kurallarının önemine dikkat çekti ve gazetecilere yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi.

08.05.2024 17:35
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Mersin'in Silifke ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere bilgilendirme yapılırken çilek ve lokum ikramında bulunuldu.

Polis ve jandarma ekipleri, Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D-400 kara yolunu kullanan sürücülere bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Abdullah Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı da bilgilendirme esnasında sürücülere tescilli Silifke çileği ile lokum ikram etti.

Yapılan uygulamada, motosiklet sürücülerine ise "Beni Farket" yazılı reflektörlü yelek hediye edildi.

Uygulamada sürücülere ve araçlarda bulunan çocuklarla sohbet eden Kaymakam Aslaner, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Aslaner, daha sonra gazetecilere, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında sürücülere yolcuklarının çilek tadında geçmesi için ikramda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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