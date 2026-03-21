Silifke\'de Minibüs Elektrik Direğine Çarptı: 4 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen, işçi servisi olarak kullanılan 33 BDA 430 plakalı minibüs, Demircili Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 işçinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
