Silifke'de Öğrenci Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Silifke'de Öğrenci Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Silifke Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı öğle yemeği alabilmeleri için Anadolu Lisesi karşısında Öğrenci Kent Lokantası'nı açtı. Lokantada yemekler yalnızca 20 liradan satılacak.

10.04.2025 11:17  Güncelleme: 11:22
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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, Anadolu Lisesi karşısında Öğrenci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Lokantada yemekler, 20 liradan satışa sunuldu. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Fiyatların hızla arttığı, bir öğle yemeğinin lüks haline geldiği bir dönemde, bu tür sosyal hizmetlerin büyük önemi var" dedi.

Silifke Belediyesi, kent merkezinde açtığı Kent Lokantası'nın ardından, öğrencilerin yoğun olduğu Yeni Mahalle'de Öğrenci Kent Lokantası'nı hizmete aldı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anadolu Lisesi karşısındaki lokantayı ziyaret etti.

Öğrencilere yemek ikramında bulunan Turgut, lokantada öğrencilerin öğle yemeğini sadece 20 liraya yiyebildiğini belirtti.

Öğrencilerle yemek yiyen ve sohbet eden Turgut, şunları kaydetti:

"Esentepe'de okullar bölgesindeyiz. Bu bölgede 9 okulumuz var. 5 tanesi lise, 2'si ortaokul, 2'si ilkokul. 3 binin üzerinde öğrencimiz burada eğitim görüyor. Öğrenci Kent Lokantamızı hizmete açtık. Tüm öğrencilerimize yemek hizmetlerimizi en iyi şekilde vereceğiz. Çocuklarımızın iyi öğrenmesi için önce karınlarının tok olması lazım. İyi beslenmeleri gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Öğrencilerimizin memnuniyeti bizleri daha çok mutlu ediyor. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları çok seviyoruz.

"Eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyoruz"

Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz arasında önceliğimiz bu öğrencilerimize öğlen yemeği vermek. Fiyatların hızla arttığı, bir öğle yemeğinin lüks haline geldiği bir dönemde, bu tür sosyal hizmetlerin büyük önemi var. Belediye olarak öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunarak, eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu sayede gençlerimiz, her gün belirlenen lezzetli ve doyurucu bir menüye küçük bir ücret karşılığında erişebiliyor. Sadece 20 lira karşılında yemek veriyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla halkımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu bizim için gurur verici bir adım. Öğrencilerimize ve kentimize hayırlı uğurlu olsun."

"Öğrencilerimizin böyle bir hizmete erişebilmesi, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok değerli"

Emekli öğretmen?Mustafa Yanmaz da, "Bir eğitimci olarak çok duygulandım. Ekonomik sıkıntılar içerisinde öğrencilerimizin böyle bir hizmete erişebilmesi, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok değerli. Belediyemizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Öğrenci Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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