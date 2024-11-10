Silifke\'de Orman Yangını: 30 Dönüm Zarar Gördü

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MERSİN'in Silifke ilçesinde ekipler tarafından söndürülen orman yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

Akdere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 30 dönüm alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları da ilerleyen saatlerde tamamlandı.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),