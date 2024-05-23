Silifke'de Otomobil Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Silifke'de Otomobil Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Silifke\'de Otomobil Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, Perihan Çiğdem'in kullandığı araç yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem hayatını kaybederken, sürücü ve diğer yolcular yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Ceylin Çiğdem'in cenazesi Tarsus ilçesinde defnedildi.

23.05.2024 18:07
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Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucunda 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Perihan Çiğdem idaresindeki 06 AY 3493 plakalı otomobil, Silifke- Erdemli kara yolu Esenbel mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Barlas Çiğdem, Ceylin Çiğdem (12), Barlas Kaan Çiğdem, Tuana Çiğdem ve Ahmet Rençber yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Ceylin Çiğdem hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylin Çiğdem'in cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından Tarsus ilçesine getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Tarsus 75. Yıl Kocatepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Çiğdem'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silifke'de Otomobil Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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