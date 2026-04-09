Mersin'in Silifke ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünce Silifke Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa, protokol üyeleri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği programda, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
