Silifke'de Sahipsiz Köpekler İçin Doğal Yaşam Alanı
Kaymakam Fırat, sahipsiz köpekler için kurulan yaşam alanını inceledi, 2409 köpeğe bakım yapılıyor.
Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, sahipsiz köpekler için hayata geçirilen doğal yaşam alanında incelemede bulundu.
Fırat, Silifke Belediyesine ait doğal yaşam alanını ziyaret etti.
Bölgeyi inceleyen Fırat, Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kökten, 2 yıldır faaliyetini sürdüren doğal yaşam alana şimdiye kadar 2 bin 409 sahipsiz köpeğin getirildiğini belirtti.
Burada köpeklerin bakımının yapıldığını dile getiren Kökten, talepte bulunan kişilere köpek sahiplendirildiğini anlattı.
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