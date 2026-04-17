Silifke'de Tanker Devrildi, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Silifke'de Tanker Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Silifke\'de Tanker Devrildi, Sürücü Kurtarıldı
17.04.2026 22:13
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kanala devrilen tankerde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

M.Ç. idaresindeki 20 AKE 120 plakalı çimento yüklü tanker, Akdere Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki kanala devrildi.

Kaza nedeniyle sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Silifke, İtfaiye, Mersin, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de Tanker Devrildi, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın test sonucu belli oldu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
SON DAKİKA: Silifke'de Tanker Devrildi, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
