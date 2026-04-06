Silifke\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

MERSİN'in Silifke ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

Kaza geç saatlerde Taşucu eski otogar mevkisindeki ışıklarda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 K 1414 plakalı minibüs ile Hasan C. (46) yönetimindeki 33 ABZ 079 plakalı otomobil, ışıklarda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Hasan C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.