Silifke'de Üzüm Hasadı Başladı

18.09.2025 11:09
Mersin Silifke'de 1400 rakımda üzüm hasadı yapılarak yılda 2 bin ton ürün elde edileceği belirtildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 1400 rakımda üzüm hasadı başladı. Aroması yüksek üzümlerden her yıl yaklaşık 2 bin ton ürün elde ediliyor.

Gündüzler Mahallesi'nde yapılan hasat törenine Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer ile ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı. Mersin Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru'nun yaptığı duanın ardından bağlarda ilk kesim gerçekleştirildi.

'GÜNDÜZLER DENİNCE AKLA ÜZÜM GELİR'

Gündüzler Muhtarı Mahmut Yel, hasat sırasında yaptığı açıklamada, üzümün mahalle için en önemli geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda üreticilik de yapan Yel, "Gündüzler denince akla üzüm gelir. Bizim de gelir kaynağımız üzüm. Yaklaşık bin 700 dönüm sofralık üzüm arazimiz var. Yıllık bin 500-2 bin ton civarında üzüm elde ediyoruz. 1400 rakımda tamamen doğal şekilde yetiştiriyoruz. Aroması ve kalitesi çok güzel. Satışlarda biraz zayıflama olsa da Allah'ın izniyle bu yılın iyi olacağını düşünüyoruz. Başka gelir kaynağımız olmadığı için üzüme daha çok ağırlık veriyoruz, şükür para kazanıyoruz" dedi.

ZİRAAT ODASINDAN TEKNİK DESTEK

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de üreticilere verilen destekleri hatırlatarak şunları söyledi:

"Bin 700 dönüm arazide hem sofralık hem kurutmalık üzüm hasadı yapıyoruz. Ziraat odası olarak mühendislerimiz toprak ve yaprak tahlilleri yapıyor, üreticilerimize teknik destek veriyoruz. Amacımız hem ekim alanlarını hem de üretimi artırmak. Her türlü zorluğa rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin)

Kaynak: DHA

Silifke, Ekonomi, Güncel, Mersin, Tarım, Son Dakika

