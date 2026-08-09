Silifke'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Silifke'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Silifke\'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Silifke-Mut kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. Odun yüklü tır alev aldı, yangın ormanlık alana sıçradı; ekipler yangını söndürdü, yol ulaşıma açıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen Ömer Ali Köse idaresindeki odun yüklü tır ile Hüseyin Semih Yaman yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Yoldan geçen Bekir Alparslan'ın kullandığı tır da kaza yapan araçlara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın, kamyonete ve ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda kamyonet sürücüsü Hüseyin Semih Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan Köse'yi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ekiplerin çalışmasıyla tır ve kamyonetteki alevler söndürüldü.

Ormanlık alana sıçrayan yangın ise helikopter ve arazözlerin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunu ulaşıma açıldı, odun yüklü tır ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Tır sürücüsü Alparslan, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Acil Durum, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silifke'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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