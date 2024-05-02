Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Adalet Sarayını ziyaret etti

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Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencileri, meslek gruplarını tanıma etkinlikleri kapsamında Silifke Adalet Sarayını ziyaret etti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, adalet sarayında birimleri gezdi, ceza ve hukuk mahkemelerinde görülen duruşmaları izledi.

Öğrencilere, hukuki konular ve yargı organlarının işlevi konularında bilgilendirme yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler de öğrencilerle makamında bir araya geldi.