Silindir Eğitim Aracının Üzerine Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silindir Eğitim Aracının Üzerine Devrildi

Silindir Eğitim Aracının Üzerine Devrildi
14.07.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yol silindiri eğitim otomobilinin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yol yapımında kullanılan silindirin sürücü eğitim otomobilinin üzerine devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, K.Ö. (43) idaresindeki 26 BR 840 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonun arkasında çekiciye bağlı halde taşınan yol silindiri, yokuş çıktığı esnada kamyondan koparak sürüklenmeye başladı.

Çekici üzerinde yaklaşık 100 metre yokuş aşağı sürüklenen 2,7 tonluk silindir, ehliyet almak için direksiyon eğitimi alan 18 yaşındaki M.Y'nin kullandığı 26 AKG 803 plakalı eğitim otomobilinin üzerine devrildi.

Araç içindeki eğitmen M.D'nin müdahalesiyle kaldırıma çıkan araç, silindirin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada, otomobili kullanan M.Y. ile eğitmeni M.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silindir Eğitim Aracının Üzerine Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
İsmail Kartal’dan Oğuz Aydın kararı Tek saniye dahi düşünmedi İsmail Kartal'dan Oğuz Aydın kararı! Tek saniye dahi düşünmedi
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf

17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:47
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
15:39
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı
15:18
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 18:24:03. #7.13#
SON DAKİKA: Silindir Eğitim Aracının Üzerine Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.