Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde

Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları 13\'üncü gününde
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Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde aralıksız sürüyor. Enkazın yeri kazanın 4'üncü gününde tespit edilirken, kayıp mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'ndeki bekleyişi devam ediyor.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 13'üncü gününde aralıksız sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemide kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika
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