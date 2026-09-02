Silivri açıklarında batan geminin kaptanı kaza öncesi diğer kaptanla telsizden konuştu - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan geminin kaptanı kaza öncesi diğer kaptanla telsizden konuştu

Silivri açıklarında batan geminin kaptanı kaza öncesi diğer kaptanla telsizden konuştu
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Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarında çarpışan Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin kaptanlarının kaza öncesi telsizden konuştuğunu ve rota ayarlaması yaptığını söyledi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

DENİZCİLİK Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarında çarpışan 'Alsu' ve 'Tuğberk İmamoğlu' gemilerinin kaptanlarının telsiz kayıtlarına göre kaza öncesi konuştuğunu söyleyerek, "Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için konuştuklarını, rota ayarlaması yaptıklarını söyleyebilirim" dedi.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) açıklama yaptı. Baylan, kazaya ilişkin ilk sinyalin saat 03.26'da COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden geldiğini belirterek, sinyalin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisine ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. Geminin telsizle çağrıldığını, ancak cevap alınamadığını aktaran Baylan, gemideki personelin telefonlarına yapılan aramalara da yanıt verilmediğini belirtti. Baylan, "Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu anladık. Merkezimiz arama kurtarma faaliyetini başlattı. Ülkemizde deniz yolunda arama kurtarma faaliyetleri bakanlığımız Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılmakta. Onlar da ivedilikle olay mahalline hem deniz unsurlarını hem de arama kurtarma ekiplerini gönderdiler" dedi.

'SİSTEMLER GEMİNİN BATTIĞINI TEYİT EDİYOR'

'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde kaptan dahil 10 personelin bulunduğunu belirten Baylan, personelin tamamının Türk vatandaşı olduğunu söyledi. 'Alsu' gemisinin de Türk bayraklı olduğunu ve herhangi bir hasar almadığını ifade eden Baylan, 'Tuğberk İmamoğlu'nun çok kısa sürede battığının değerlendirildiğini söyledi. Baylan, "Sistemler yüzde 99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 03.15'te 'Tuğberk İmamoğlu' gemisine çarptığını beyan ediyor. Bize gelen sinyal 03.26. Arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum" diye konuştu.

'SES KAYITLARI DİNLENECEK'

Baylan, kazanın Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde meydana geldiğini belirtti. Çarpışma öncesinde gemi kaptanlarının telsiz üzerinden iletişim kurduğunu söyleyen Baylan, "Separasyon hattını kara yolları gibi düşünün. Bu kara yolunda giden bir gemi var, bir de bu hatta giren gemiler var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, biz buna denizde 'Çatışma Önleme Tüzüğü kuralları' diyoruz. Belli rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ama ses kayıtları dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum" dedi.

Baylan, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceğini belirterek, "Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer unsurlarla da denkleştirilecektir. Arama kurtarma çalışmaları, havadan ve denizden yoğun şekilde sürüyor. Umut ediyoruz tez zamanda güzel bir haber alırız. Çok acı bir olay" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan geminin kaptanı kaza öncesi diğer kaptanla telsizden konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan geminin kaptanı kaza öncesi diğer kaptanla telsizden konuştu - Son Dakika
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