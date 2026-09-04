Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde arama 3. günde sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde arama 3. günde sürüyor

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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 personeli için arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sürerken, mürettebatın yakınları endişeyle bekliyor.

SİLİVRİ açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 personeli arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışması başlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisi ve içerisindeki 10 personel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Batan gemidekilerin yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde arama 3. günde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde arama 3. günde sürüyor - Son Dakika
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