Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 9 mürettebat 18. günde aranıyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 9 mürettebat 18. günde aranıyor

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Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 9 mürettebat 18. günde aranıyor
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Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp 9 mürettebatı arama çalışmaları 18'inci gününde sürüyor. Geminin enkazı kazanın 4'üncü gününde tespit edilmiş, 1'inci kaptanın cesedi 14 Eylül'de bulunmuştu.

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül'de Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmaları 18'inci gününde aralıksız sürüyor.

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4'ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4'üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

GEMİ KAPTANI'NIN CESEDİ BULUNDU

14 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde batan gemiden 5 mil ileride bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda bulunan cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1'inci Kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 9 mürettebatın yakınlarının Silivri Sahili'nde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde 9 mürettebat 18. günde aranıyor - Son Dakika
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