Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor

Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde sabah saatlerinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide hasar bulunmazken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiyle gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor; bölgeye çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SİLİVRİ açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.

BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Denizcilik, İskenderun, Kocaeli, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

07:35
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı 10 kişi kayıp
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp
07:25
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan’dan 3 ismin iadesini istedi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi
07:07
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor Fiyatları dibe çektiler
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler
06:29
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı Brent petrol 95 doları aştı
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı
06:17
ABD düğün evini kana buladı, İran’dan jet misilleme geldi
ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi
00:07
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 07:56:03. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı: 10 personelle irtibat kurulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement