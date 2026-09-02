Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; batan gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; batan gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor

Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; batan gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor
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İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki geminin çarpıştığını ve birinin battığını, içindeki 10 mürettebattan haber alınamadığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak katılırken, derinlik nedeniyle çalışmaların zor sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz." dedi.

Vali Gül, kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Gül, bölgede bekleyişini sürdüren gemideki mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla da görüştü.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bugün üzücü bir olaya şahitlik edildiğini belirterek, "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz." dedi.

Gül, olayın ilk anından itibaren Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların gerek karada gerekse denizde çalışmalara başladığını kaydederek, "Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemimiz var." diye konuştu.

Derinliğin çok fazla olduğunu belirten Gül, "Yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin tüm imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde gemi ve mürettebatla ilgili bilgiler alınacak." ifadelerini kullandı.

"Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor"

Gül, Kaymakamlığın koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına bilgi veren bir yapı oluşturulduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda haber alırız." diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Ortada bir kaza var. Kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa, ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Deliller elde. Elektronik kayıtlar var. Savcılık hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bizlere hem de bakanlara talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Biz ailelerle birlikte olacağız."

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Trafik Kazaları, Helikopter, Acil Durum, Davut Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; batan gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı; batan gemideki 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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