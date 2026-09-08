Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı, batarken arama kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
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Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı, batarken arama kurtarma çalışmaları başladı

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İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu bir gemi battı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ve Halbusi ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/11.50/13.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ?Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret edecek, Aile Yılı Şenliği Programı'na katılacak.

(Hakkari/11.10/11.40/12.35/14.05)

2- COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de "Mapa-Şamandıra Sistemi ve Fethiye Dip Çamuru Temizliği Lansmanı"na katılacak.

(Muğla/16.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Slovakya'da düzenlenecek "PISA 2025 Bölgesel Toplantısı"na katılacak.

(Bratislava)

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "Cumhuriyet bir kadın devrimidir" paneli ile "Cumhuriyet'in 103. Yılında iz bırakan 103 kadın" sergisinin açılışına katılacak.

(Ankara/13.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Çorum/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

2-? ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar, İran'ın karşı saldırıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurtları başvuru sonuçlarına ilişkin GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(Lizbon/20.30/21.00)

3- Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşma öncesi son idmanını Cristiano Ronaldo Akademisi'nde gerçekleştirecek. Portekiz ekibinde teknik direktörü Rui Borges ve bir oyuncusu, Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Lizbon/12.00/16.00)

4- QNB İstanbul Challenger 78. TED Open tenis turnuvasının basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz'ın katılımıyla Hilton İstanbul Maslak'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı, batarken arama kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

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