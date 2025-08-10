SİLİVRİ açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekildi.
Olay 12.30 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Motor arızası yapan özel bir tekne, akıntıda sürüklenmeye başladı. Teknedeki 2 kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik teknesine bağlanan özel tekne, kıyıya çekildi.
Son Dakika › Güncel › Silivri Açıklarında Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
